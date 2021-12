Panettone al supermercato, il segreto: "Chi li fa davvero". Qualità e prezzo, quale scegliere

11 dicembre 2021 a

E' il panettone il vero protagonista del Natale: i supermercati ne sono invasi già da fine ottobre. Ci sono quelli tradizionali, ma anche quelli senza uvetta o canditi per chi non li gradisce. Per non dimenticare, poi, quelli più bizzarri dai gusti più diversi: con cioccolato, pistacchi, frutti esotici. Anche per questo celebre prodotto natalizio quest'anno sono aumentati i prezzi, soprattutto a causa del rincaro delle materie prime e dell’energia.

In realtà, come fa notare ilfattoalimentare.it, se si fa un giro tra gli scaffali del supermercato, si nota che i prezzi non sono cambiati molto rispetto a un anno fa: si va da un minimo di 3 euro al chilo a un massimo di 11 euro al chilo. I costi variano comunque a seconda del punto vendita e possono oscillare a causa di offerte, promozioni e sottocosto. Ed è proprio grazie alle offerte che è possibile portare a casa un panettone di marchi come Maina, Balocco, Melegatti, Bauli o Paluani allo stesso prezzo di un prodotto del supermercato, che nella maggior parte dei casi è confezionato dalle stesse grandi aziende.

Ilfattoalimentare spiega che basta leggere le etichette: "Non sempre il nome del produttore è scritto chiaro e tondo sulla confezione. A volte si trova solo l’indirizzo dello stabilimento di produzione, da cui però si può facilmente risalire all’azienda con una rapida ricerca in rete". Maina, per esempio, produce i panettoni per diversi supermercati: Coop, Esselunga, Unes, Iper, Bennet e Crai. Paluani lo fa per il Conad, mentre Motta per Lidl.

