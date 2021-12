Panettone, il test-qualità sui prodotti italiani: ecco cosa evitare a Natale

13 dicembre 2021 a

Quali sono i migliori panettoni da supermercato? Secondo la classifica di Altroconsumo, che ha testato e assaggiato 12 dolci, tra grandi marche e private label (anche premium), il miglior prodotto è il panettone di Milano Vergani, seguito da quello a marchio Maina. Riporta ilfattoalimentare.it che del dolce tipico di Natale sono state prese in considerazione la completezza delle informazioni in etichetta e la qualità degli ingredienti utilizzati: il panettone infatti deve contenere almeno il 20% di uvette e canditi in uguali proporzione, il 16% di burro, unico grasso ammesso, e il 4% di tuorlo d’uovo (espressi entrambi su materia secca). I panettoni sono stati poi assaggiati dai consumatori, e valutati da un gruppo di esperti che hanno valutato presentazione, aspetto e aroma senza vedere il marchio.

E dunque ecco la classifica: il titolo di ‘Miglior prodotto’ se lo aggiudica il panettone di Milano a marchio Vergani e il panettone Maina, considerati da Altroconsumo di qualità ottima. Entrambi ricevono valutazioni molto alte nei test di laboratorio, anche se Vergani se la cava meglio alle prove di assaggio, mentre il prodotto a marchio Maina risulta avere un’etichetta più completa. La vera differenza, comunque, sta nel prezzo: se il primo costa in media 13,95 euro, il secondo si può portare a casa spendendo in media 5,32 euro e anche meno se è in offerta.

Segue il panettone a marchio Coop venduto in media a 5,15 euro, giudicato in generale di buona qualità. Chiude il podio il panettone classico Bauli (5,75 euro), anch’esso considerato di buona qualità. Rispetto ai primi due, questi prodotti sono stati leggermente penalizzati alla prova di assaggio degli esperti. In generale, anche tutti gli altri dolci testati sono risultati di buona qualità, solo due hanno ricevuto un giudizio medio.

