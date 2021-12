Integratore alimentare, richiamato il più celebre dei marchi: "Contaminazione", il prodotto da evitare

13 dicembre 2021 a

Richiamo precauzionale per alcuni lotti dell’integratore alimentare Acutil Donna a marchio Angelini. La segnalazione è arrivata da Esselunga, Coop e Bennet per “presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato”. Le confezioni coinvolte sono quelle da 20 compresse da 1 grammo. Mentre i lotti interessati, come riporta ilfattoalimentare.it, sono: GT164 con la data di scadenza 06/2022, MT549 con scadenza 08/2022, VT238 con scadenza 01/2023, M10146 con scadenza 09/2023 e M10147 con scadenza 09/2023.

Angelini Pharma, comunque, consiglia a chi è in possesso delle confezioni dell’integratore con i numeri di lotto segnalati di non assumere alcuna compressa e di restituire il prodotto al punto vendita. Altro richiamo, segnalato dal ministero della Salute, riguarda invece un lotto di ricotta senza lattosio a marchio Selex Vivi Bene perché “il contenuto di lattosio risulta superiore al limite”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto L 21307 e la data di scadenza 18/12/2021.

Ultimo richiamo del giorno, fa sapere il ministero, è quello di un lotto di salame del Salumificio Zerbini Giovanni & Figli per la “presenza di Salmonella spp”. Il prodotto è venduto in confezioni da 420 grammi con il numero di lotto 261021 e il termine minimo di conservazione 31/01/2022. Anche in questo caso, per precauzione, si raccomanda di non consumare il salame con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

