Findus, richiamati i 4 Salti in Padella: "Cosa c'è in quella busta", ecco il prodotto richiamato

La Findus ha pubblicato una nota stampa e ha emesso un avviso anche sul suo sito internet ufficiale per rendere noto un problema sorto con due lotti di gnocchetti alla sorrentina a marchio 4 Salti in Padella. Lotti che sono stati ufficialmente ritirati perché è stata accertata “la presenza di pesce e molluschi, allergeni non dichiarati in etichetta”. Il prodotto in questione è quello che viene venduto in confezioni da 550 grammi con i numeri di lotto L1319 e L1320, riportanti la data di scadenza 12/2022.

L’azienda Findus ha precisato che le informazioni sul lotto di produzione si trovano nel riquadro bianco sul retro della confezione, dove viene riportata anche la data di scadenza. Inoltre Findus ha fatto sapere di aver già provveduto a “bloccare la distribuzione” e contestualmente ha avviato “le procedure di ritiro dal mercato dei prodotti appartenenti ai lotti individuati” in modo da tutelare i consumatori. L’azienda ha anche sottolineato che il richiamo riguarda esclusivamente i due lotti di gnocchetti alla sorrentina indicati: quindi tutti gli altri prodotti a marchio Findus non presentano alcun tipo di problema, così come gli altri lotti dello stesso prodotto.

A scopo precauzionale, l’azienda ha consigliato alle persone allergiche a pesce e molluschi di non consumare il prodotto con i numeri di lotto indicati: le persone in possesso dei succitati gnocchetti alla sorrentina sono invitate a contattare l’azienda al numero verde 800 596866 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]

