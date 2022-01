Riso, "ritirato dai super": cosa si nasconde tra i chicchi, il celebre prodotto fermato

28 gennaio 2022 a

a

a

Occhio a quale riso hai in casa. Il ministero della Salute ha infatti segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di due lotti di Carnaroli con i marchi Coop, Per Te e Selex per la possibile presenza dell’allergene soia che non è stato dichiarato sull'etichetta. Riporta ilfattoalimentare.it che i prodotti interessati sono venduti in confezioni sottovuoto da un chilo con i termini minimi di conservazione (Tmc) 13/11/2022 (marchio Coop) e 17/11/2022 (marchi Per Te e Selex), corrispondenti ai lotti di produzione.

Il riso Carnaroli richiamato è stato prodotto dall’azienda Grandi Riso Spa nello stabilimento di via Fronte I° Tronco 20 a Pontelangorino, frazione di Codigoro, in provincia di Ferrara. Coop precisa che il richiamo del riso a proprio marchio interessa solo i punti vendita di Emilia Romagna, Lombardia, Friuli, Veneto, Marche e Abruzzo.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto con i marchi e i termini minimi di conservazione segnalati. Queste potranno chiedere il rimborso del prodotto acquistato. Il consumo del riso Carnaroli in questione è sicuro, invece, per chi non è allergico alla soia.

Salame, ecco come non devi tagliarlo: l'errore con cui rovini il sapore dell'insaccato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.