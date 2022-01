Sushi, scatta il richiamo: occhio a questo ingrediente, una sostanza pericolosa per la tua salute

20 gennaio 2022 a

a

a

Occhio al sushi perché potresti usare un ingrediente potenzialmente pericoloso per la tua salute. Il ministero della Salute ha segnalato infatti il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di alghe nori per sushi del marchio Yutaka Sushi Nori a causa di un “elevato contenuto di iodio”. Riporta ilfattoalimentare.it che il prodotto in questione è venduto in confezioni da 11 grammi con i numeri di lotto 04/11/22, 06/11/22 e 10/11/22, corrispondenti ai termini minimi di conservazione.

Le alghe nori interessate dal richiamo del ministero della Salute italiano sono state prodotte da Tazaki Foods Ltd nello stabilimento di 12 Innova Way, a Enfield, nel Regno Unito, e commercializzate da Mpreis Warenvertriebs GmbH.

Polpette al pomodoro, "rischio chimico": attenzione, qual è il prodotto ritirato dagli scaffali

A scopo precauzionale, il ministero raccomanda di non consumare il prodotto in questione con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso.

Spinaci ricchi di ferro? Clamorosa balla: cosa ci stiamo "perdendo", parla l'esperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.