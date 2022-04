Salmonella, Ovetti Kinder ritirati anche in Italia: il virus dilaga, ecco i prodotti da evitare

12 aprile 2022 a

a

a

Kinder costretta a nuovi richiami. Il marchio di proprietà della Ferrero, dopo il ritiro dei Schoko-Bons che arrivavano dallo stabilimento di Arlon in Belgio, è stato costretto a richiamare dagli scaffali italiani anche i Kinder Sorpresa Maxi "Puffi" e "Miraculous". Ancora una volta il rischio è quello di contrarre la salmonella. L'avviso dei prodotti realizzati nello stabilimento Rue Pietro Ferrero in Belgio riguarda tutti i lotti di produzione fino L098L.

"Se avete acquistato questo prodotto - si legge - non consumatelo. Contattate il Servizio Consumatori Ferrero 800 90 96 90". Il termine minimo di conservazione riportato arriva fino al 21 agosto 2022. L'avvertimento è stato esteso anche ai Kinder Sorpresa T6 "Pulcini", appartenenti a tutti i lotti fino L098L e tutti i termini minimi di conservazione fino al 21/08/2022.

A chiedere ai propri clienti la massima attenzione sono le grandi catene di supermercato come il Bennet, Gros Cidac, Lidl, Penny Market, Unes, Carrefour, Sigma. L’azienda in un comunicato ha precisato che i formati delle uova di Pasqua Kinder GranSorpresa venduti sul mercato italiano non sono coinvolti dal richiamo, perché prodotti in Italia, più precisamente ad Alba. La salmonellosi si manifesta prevalentemente con nausea, vomito, diarrea e dolori addominali e su soggetti deboli come anziani e bambini può avere conseguenze molto gravi.

