Ovetto Kinder con salmonella, primo ricovero in Italia: ora è panico, ecco dove ha colpito il virus

Il caso degli Ovetti Kinder contaminati dalla salmonella irrompe in Italia: a Ravenna un bimbo di dodici anni è stato male dopo averne mangiato uno e, una volta in ospedale, gli è stato diagnosticato il virus. Un caso allarmante di cui dà conto il Corriere della Romagna e che ha fatto subito scattare i protocolli sanitari e ha attivato i Nas di Bologna, che hanno sequestrato la cioccolata incriminata e ad informare la procura che aprirà un’indagine.

L'ovetto che sarebbe stato contaminato, ma mancano ancora conferme scientifiche, era stato acquistato un paio di settimane prima dai genitori del piccolo in un supermercato della città. Era all’interno di una confezione e dei tre ovetti presenti ne è rimasto solo uno, che è stato appunto sequestrato per le analisi del caso. Anche la sorella del bambino, più piccola, ha avuto gli stessi sintomi: forti crampi addominali, diarrea e febbre alta ma nel suo caso non è stata diagnosticata la salmonellosi. Ma il fratello ha registrato conseguenze ben peggiori: sottoposto a cura antibiotica, ora è stato costretto ad alcuni giorni di ricovero a Ravenna.

Il bimbo è già stato dimesso, ma il caso è emerso solo ora. Per gli esiti degli esami sull'Ovetto Kinder sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Il timore, però, è che si tratti del primo caso di salmonella da Ovetto Kinder in Italia. Il caso infatti è esploso in Europa: il contagio sarebbe avvenuto in uno stabilimento di Arlon, in Belgio, tanto che Ferrero ha già ritirato una serie di lotti dal mercato. Ferrero comunque ha fatto sapere che "ad oggi nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella".

