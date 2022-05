Torta al cioccolato, "salmonella e contagio": allarme rosso, il celebre marchio ritirato

24 maggio 2022 a

Torta al cioccolato ritirata dagli scaffali per rischio microbiologico: si tratta della torta Bet Kosher Sas, che è stata richiamata perché ritenuta “non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare” per “possibile presenza di salmonella". Il richiamo è stato disposto dal Ministero della Salute il 23 maggio. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 380 grammi.

Il provvedimento interessa tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022, con i relativi termini minimi di conservazione. Le torte richiamate sono state prodotte dall’azienda Strauss-Elite in Israele e commercializzate in Italia da Bet Kosher Sas di Alberto Terracina, Roma. L’azienda raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare le torte che fanno parte dei lotti prodotti prima della data indicata. A inizio maggio, tra l'altro, sempre per la possibile presenza di salmonella, erano state richiamate precauzionalmente anche gallette ricoperte di cioccolato e biscotti con gocce di cioccolato a marchio Elite, appartenenti a tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022.

Cosa si rischia con la salmonella? Si tratta di un patogeno che può contaminare le uova e per contatto anche utensili o altri cibi. Nella maggior parte dei casi, comunque, la salmonellosi è un’infezione che si risolve in pochi giorni. Durante la fase più acuta di infezione da salmonella è consigliabile bere molta acqua a temperatura ambiente e mangiare "in bianco", quindi cibi non conditi.

