Confettura di fragole, il noto vasetto ritirato dagli scaffali: "Possono esserci pezzi di plastica"

Richiamati alcuni lotti di confettura di fragole bio. La segnalazione è arrivata da Ikea per il marchio Sylt Jordgubb. Il motivo? "Il rischio di presenza di pezzi di plastica". Il prodotto in questione - come riporta il Fatto Alimentare - è venduto in vasetti da 400 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/03/2023, 02/03/2023, 03/03/2023 e 28/03/2023.

La catena di arredamento svedese fa sapere che “è stato segnalato che alcuni pezzi di plastica potrebbero aver contaminato alcuni vasetti di confettura di fragole”. "I frammenti plastici in questione provengono da vassoi rotti utilizzati per la raccolta delle fragole -scrive Ikea in un comunicato - pertanto stiamo ritirando i prodotti con queste date di scadenza". Per questo, a scopo precauzionale, la nota azienda raccomanda di non consumare la confettura di fragole con i termini minimi di conservazione segnalati e di restituirla in qualsiasi punto vendita della catena.

"La sicurezza e la qualità degli alimenti sono la nostra massima priorità – si legge nell’avviso pubblicato sul sito del colosso svedese dell’arredamento –. Vogliamo offrire ai clienti prodotti affidabili e realizzati in modo responsabile, senza scendere a compromessi sulla sicurezza e la qualità degli alimenti”. A seguito della restituzione del prodotto segnalato e richiamato, sarà possibile ricevere un rimborso anche senza la presentazione dello scontrino fiscale. Per ulteriori informazioni, comunque, è possibile contattare il servizio clienti Ikea al numero verde 800 924646.

