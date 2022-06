La dieta-vip dei liquidi: come perdi 3 kg in 3 giorni. Ma attenzione: cosa si rischia

08 giugno 2022 a

L'ultima dieta che spopola tra i vip è la dieta dei liquidi. La premessa è d'obbligo: nessuna dieta è miracolosa, anzi, molte volte può portare danni all'organismo se vengono consulti gli esperti nutrizionisti o dietologi che siano. Bisogna quindi porre molta attenzione quando si decide di percorrere un nuovo piano alimentare al quale il nostro corpo non è abituato.

Detto questo, quella seguita da vip del calibro di Gwyneth Paltrow Salma Hayek, Miranda Kerr e Romina Power è una dieta che dura al massimo due o tre giorni e può arrivare a far perdere anche tre chili. È basata, come dice il nome, sull'unica assunzione di liquidi come zuppe, centrifughe, spremute e passati di verdure. È una dieta che elimina i liquidi con una forte capacità depurativa e disintossicante, quindi è ottima anche per eliminare la cellulite.

Un menù tipo di questa dieta è il seguente: Colazione: spremuta di frutta, meglio arancia o pompelmo, ovviamente non zuccherata con una tazza di tisana, infuso o tè. Spuntino: frullato di frutta mista a scelta (escluso banana albicocca), senza zuccherato e meglio se a temperatura ambiente. Pranzo: passato di verdure miste, preferibilmente a foglia verde (da escludere patate, legumi o pasta) con tisana (ideale, quella di finocchio o anice). Merenda: un succo di frutta privo di zuccheri (ideali arancia, ananas o pesca) con centrifugato di verdure o frullato di frutta con l'aggiunta di un po' di latte. Cena: passato di verdure, meglio se a foglie verdi con 120 gr di pollo o pesce. È importante ricordare ancora una volta che prima d'intraprendere questa dieta è importante consultare gli esperti.

