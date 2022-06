Mangiate il pesce due volte a settimana? Attenzione: cosa accadrà alla vostra pelle

10 giugno 2022 a

a

a

Mangiare troppo pesce potrebbe non essere particolarmente salutare. È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori della Brown University, secondo cui mangiare pesce due volte a settimana può comportare un aumento del rischio di tumore alla pelle. I dati sembrerebbero parlare chiaro: le persone che assumevano circa 300 grammi di pesce a settimana avevano un rischio di melanoma maligno superiore del 22% rispetto a chi ne assumeva soltanto 22,4.

Video su questo argomento "La prevenzione comincia prima della nascita": dagli screening ai vaccini, cosa fare per vivere bene

I ricercatori americani hanno fatto anche un’altra scoperta: chi aveva mangiato più pesce faceva registrare il 28% in più di probabilità di sviluppare cellule anormali nello strato esterno della pelle, noto come melanoma di stadio 0 e indicato anche come pre-cancro. A far parte dello studio oltre 490mila adulti degli Stati Uniti, di età media di 62 anni, che hanno riferito con qual frequenza hanno mangiato pesce nell’ultimo anno. Ciò ha permesso ai ricercatori di calcolare la percentuale dei casi di melanoma che sono emersi in un periodo di 15 anni.

Cancro, il nuovo decalogo: in tavola cambia tutto, ecco i cibi che devi davvero evitare

Ovviamente a incidere nello studio anche altri fattori, come il peso, il rapporto con fumo e alcol e l’eventuale presenza di parenti che sono stati malati di cancro. L’1% delle persone prese in esame ha sviluppato un melanoma maligno, mentre lo 0,7% un melanoma in stadio 0. Il dottor Michael Jones dell’Institute of Cancer Research ha però voluto chiarire un aspetto importante: “Mangiare pesce due volte alla settimana può essere un modo per includere importanti nutrienti, questo studio non dovrebbe scoraggiare le persone dall’includere il pesce in una dieta sana”.

Tumore al seno, l'esame del sangue prevede se si potrà guarire: come cambia la battaglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.