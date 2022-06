Frutta, ecco cosa accade al nostro corpo se ingoiamo i semi dell'anguria

14 giugno 2022 a

È il frutto dell'estate senza dubbio. Ma in tanti abbiamo sempre lo stesso dubbio: i semi dell'anguria vanno mangiati? E cosa accade al nostro corpo se li ingeriamo? A quanto pare, secondo gli esperti, non ci sono rischi nel mangiarli. Anzi, come ricorda SuperEva, i semi dell'anguria hanno un'altissima concentrazione di magnesio, ferro, rame, vitamina C e zinco. Inoltre sarebbero pieni di proprietà antiossidanti che vanno a combattere i radicali liberi e rallentano l'invecchiamento dell'individuo. Ma non finisce qui: i semi dell'anguria hanno di fatto anche vitamina B e acidi grassi saturi con Omega-6.

Come la stessa polpa dell'anguria, anche gli stessi semi vengono considerati come dei lassativi e aiutano anche a ridurre la stitichezza. Inoltre sarebbero un toccasana per il colon irritabile e per la diverticolite. Ma fate molta attenzione a non esagerare : possono causare problemi gastrointestinali. Inoltre i semi dell'anguria potrebbero essere utilizzati in diversi modi come ad esempio per le insalatone estive ma anche come topping per uno yogurt.

Gli stessi semi poi possono essere utilizzati per le zuppe invernali e se frullati possono essere aggiunti agli infusi con azione diuretica e detox. Insomma quando mangiate una fetta di anguria ricordate di mangiarne anche i semi. Un motivo in più per fare magari una merenda fresca e salutare.

