Bibite senza zucchero, le conseguenze sui denti: come li riducono

Che siano con o senza zucchero, non cambia nulla: le bibite gassate fanno male ai denti. Danni allo smalto, carie, infezioni e discromia dentale possono manifestarsi si con le bevande classiche sia con quelle edulcorate. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista ufficiale dell’associazione dei dentisti americani Jada Foundational Science e ripresa dal sito ilfattoalimentare.it. I ricercatori dell’Università della Florida di Pensacola hanno analizzato l’acidità di otto bevande senza zucchero, per verificare se fossero dannose come quelle zuccherate, usando come controllo positivo la Coca-Cola.

Sono state utilizzate vari tipi acqua aromatizzata, limonate, la gassata Perrier e un’acqua alcalina (che quindi dovrebbe neutralizzare l’acidità), usata come controllo negativo. È stato quindi misurato il pH: quello neutro è 7, quello delle sostanze acide è inferiore, mentre quello delle sostanze basiche è superiore. Per tutte le bevande tranne l’acqua alcalina il pH è risultato inferiore a 5,5, cioè al di sotto del limite oltre il quale si ritiene non ci siano danni per i denti. La Coca-Cola classica, come atteso, è risultata molto acida (con un pH di poco superiore a 2), mentre la migliore è risultata essere l’acqua Perrier (pH 5,2), simile alle acque non gassate e non aromatizzate, tutte superiori a 5.

Più interessante è stato il risultato della immersione in queste bevande di alcuni molari sani appena estratti, e lasciati in soluzione per 24 ore, per osservare cosa succede dopo un anno di assunzione regolare. Tutti i test effettuati hanno confermato le lesioni da soluzione acida. Senza differenze tra quelle zuccherate e quelle con dolcificanti artificiali: entrambe sono state bocciate.

