Salse ritirate, cos'hanno trovato nel barattolo: è allarme, il celebre marchio ritirato

"Proteina non dichiarata" e così il produttore il ministero della Salute è costretto a ritirare due lotti di pestati. Si tratta del condimento ai friarielli e di quello ai carciofi, entrambi prodotti dal marchio A’ Luna Suttile. Come segnalato dal richiamo, è presente ma non citata in etichetta "la proteina di arachide nella lecitina di soia utilizzata come emulsionante".

Più nel dettaglio i due prodotti sono composti rispettivamente con olio extravergine di oliva e, il primo, venduto in vasi singoli da 580 grammi (peso netto), con il numero di lotto 313/19A22 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/05/2025. Il secondo, quello con i carciofi, in vasi singoli da 570 grammi (peso netto), con il numero di lotto 318/20A22 e il Tmc 31/05/2025.

A produrre i due alimenti, l’azienda Sole e Terra del Vesuvio Srl, nello stabilimento di via Santa Maria a Castello 98, a Somma Vesuviana, nella città di Napoli. Come riportato dal fattoalimentare.it, si consiglia agli allergici di non consumare in alcun modo il prodotto nel mirino. In caso di acquisto, restituirlo al supermercato. Come già detto prima, i pestati risultano rischiosi per coloro che sono allergici alle arachidi mentre per le altre persone l'alimento è innocuo.

