Cono gelato, perché non dovete mai mangiare la punta di cioccolato

02 luglio 2022 a

a

a

Mai mangiare la punta del cono gelato (quello confezionato) perché fa malissimo alla salute. È quanto sostiene Bert Weckhuysen, chimico dell’Università di Utrecht: il cioccolato che si trova in fonda è infatti ricco di grassi saturi. Come riporta La cucina italiana, dalla ricerca è emerso che il procedimento per solidificare il cioccolato prevede l'idrogenazione, una tecnica che consente di cambiare il punto di fusione del cioccolato, obiettivo che si raggiunge tramite l'aggiunta di una molecola. Questo procedimento però, riporta Dagospia, è dannoso perché trasforma i grassi insaturi in grassi solidi e di conseguenza gli acidi grassi insaturi diventano saturi, ovvero rientrano nella categoria più pericolosa per il sistema cardiocircolatorio.

Metallo nella pasta: ecco i lotti ritirati del celebre marchio

L'acido grasso saturo, che è presente anche in alimenti come merendine industriali, lardo e carni lavorate, andrebbe evitato del tutto e se proprio non se ne può fare a meno, consumato con molta parsimonia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, si dovrebbe consumare al massimo il 10 per cento delle calorie giornaliere in forma di grassi saturi, in modo da salvaguardare i livelli del colesterolo. Insomma, se siete degli amanti della punta di cioccolato del classico cornetto sappiate che mettete in pericolo la vostra salute. E forse non ne vale la pena per un peccato di gola...

Avete le unghie così? Pessimo segnale: che malattia grave possono nascondere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.