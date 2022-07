Acqua del rubinetto, ti fidi a berla? Ecco cosa contiene: l'ultimo studio

26 luglio 2022 a

L’acqua del rubinetto è salutare, in Italia non ci sono rischi di alcun tipo. L'acqua potabile infatti proviene per l’85% da acque sotterranee che sono naturalmente più protette rispetto alle acque superficiali. E soprattutto è sottoposta a rigorosi sistemi di controllo da parte delle Autorità sanitarie e competenti. Riporta ilfattoalimentare.it che la percentuale di campioni "conformi" ai limiti di legge per i controlli ordinari è superiore al 99%. Si tratta della percentuale più alta rispetto alla media europea e, generalmente le "irregolarità" non riguardano parametri considerare a rischio per la salute.

Se mai si sono verificati problemi essi sono avvenuti in aree circoscritte dove l’acqua proviene da corpi idrici (come un lago, un bacino artificiale, una falda sotterranea attinta con un pozzo) che vengono contaminati da elementi presenti in natura come arsenico, boro e fluoro. Ma saranno sempre più rari questi episodi visto che i sistemi di prevenzione e sorveglianza per le acque potabili sono stati potenziati dai "Piani di sicurezza dell’acqua" dell'Oms.

Nonostante l'acqua del rubinetto in Italia sia assolutamente sicura, secondo una ricerca dell'Istat molte famiglie ancora non si fidano e continuano a bere acqua in bottiglia. La sfiducia è passata dal 40,1% del 2002 al 29,0% del 2018. Con grandi differenza territoriali: dal 17,8% del Nord-est al 52,0% delle Isole (53,3% e 48,5% rispettivamente in Sicilia e Sardegna).