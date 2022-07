Patatine, subito un altro ritiro: contaminazione, il celebre marchio fermato

28 luglio 2022 a

a

a

Diversi lotti di tortilla chips biologiche gusto naturel a marchio Trafo sono stati ritirati dagli scaffali per la “possibile presenza di alcaloidi tropanici”. Il richiamo precauzionale da parte del produttore è stato pubblicato da Eataly e NaturaSì. Nell'avviso, comunque, si specifica che “il prodotto è conforme alla normativa UE, ma un consumo eccessivo può superare le dosi giornaliere di riferimento degli alcaloidi tropanici”.

Crema vegetale contaminata, scatta il ritiro: il celebre prodotto da evitare | Guarda

NaturaSì ha segnalato anche il richiamo delle tortillas gusto chili e gusto cheese. I prodotti interessati sono i seguenti:

-Tortilla chips naturel Trafo in confezioni da 75 grammi, con i termini minimi di conservazione (Tmc) 16/08/2022, 17/08/2022, 10/09/2022, 15/10/2022, 16/10/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 04/12/2022 e 02/01/2023;

-Tortilla chips naturel Trafo in confezioni da 200 grammi, con i Tmc 15/08/2022, 16/08/2022, 17/08/2022, 10/09/2022, 10/10/2022, 15/10/2022, 09/11/2022, 09/12/2022 e 03/01/2023;

-Tortilla chips cheese Trafo in confezioni da 75 grammi, con i Tmc 20/08/2022, 17/09/2022 e 08/12/2022;

-Tortilla chips chili Trafo in confezioni da 75 grammi, con i Tmc 17/08/2022, 15/09/2022, 13/11/2022, 09/12/2022 e 09/01/2023.

Patatine ritirate dai super, gravi rischi per la salute: il celebre marchio fermato | Guarda

Le tortilla richiamate sono state prodotte dall’azienda FZ Organic Food BV nello stabilimento di Oppers 58, a Wolvega, nei Paesi Bassi. Come per tutti gli altri richiami, anche in questo caso - a scopo precauzionale - l’azienda raccomanda di non consumare le tortilla con i termini minimi di conservazione segnalati e di restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.