Formaggio ritirato, "agenti patogeni": il prodotto nel mirino

Un lunedì di "ritiri a raffica" e di segnalazioni da parte del ministero della Salute. Si tratta di allarmi relativi a beni alimentari. E uno di questi, come detto diffuso dal ministero della Salute, riguarda un lotto del formaggio Maccagno a marchio Antoniotti Michela.

Secondo quanto scrive ilfattoalimentare.it, che riprende l'allerta del ministero, il richiamo è dovuto alla "possibile presenza di germi patogeni (E. coli STEC)". E ancora, il prodotto soggetto al richiamo è quello venduto in forme cilindriche di circa 4 chilogrammi, il numero di lotto è 2/7.

Sempre secondo quanto scrive ilfattoalimentare.it, il formaggio Maccagno soggetto a richiamo "è stato prodotto dall’azienda Antoniotti Michela nello stabilimento di Casale Montuccia, nel comune di Veglio, in provincia di Biella (DIA n°317 del 18/06/2013), ed è stato venduto a partire dalla seconda settimana di luglio".

Come sempre in queste circostanze, a scopo precauzionale la raccomandazione è quella di non consumeare i prodotti cdon i lotti e le scadenze segnalate, per restituirli al punto vendita ove sono stati acquistati per ottenerne il rimborso oppure la sostituzione.