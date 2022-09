Gelato contaminato, scatta il richiamo: il famosissimo prodotto nel mirino

23 settembre 2022 a

Nuovi richiami segnalati dal ministero della Salute. La presenza di 2-cloroetanolo ha portato il marchio Häagen-Dasz a rimuovere dagli scaffali dei supermercati i suoi gelati a base di vaniglia. Più in particolare, i prodotti interessati dalla cloroidrina etilenica sono i seguenti:

Caramel Attraction, in confezioni da 4×95 ml, con la scadenza 08/03/2023;

Favorite Selection, in confezioni da 4×95 ml, con le scadenze 08/03/2023, 10/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 25/04/2023, 29/04/2023 e 07/04/2023.

I gelati sono stati prodotti dallo stabilimento di Tilloy Les Mofflaines, in Francia (con marchio di identificazione FR 62.817.030 CE). Già i mesi precedenti, quelli di luglio e agosto, avevano visto l'azienda prendere provvedimenti dopo aver rilevato la presenza di ossido di etilene in alcuni lotti di gelato alla vaniglia. "Dopo aver indagato in modo proattivo per determinare l’origine del problema, General Mills ha deciso di ritirare volontariamente tutti i lotti di Häagen-Dazs interessati da tutti i punti vendita in Italia. Le indagini approfondite intraprese da General Mills sulla causa di questo problema di non conformità hanno indicato che livelli delle tracce di ETO possono essere attribuiti a un ingrediente (estratto di vaniglia) fornito da uno dei nostri fornitori. I livelli della sostanza rilevata superano marginalmente le soglie autorizzate", è la nota inviato da General Mills al Fatto Alimentare.