Panettone, la classifica completa: qual è il migliore al supermercato

Il principe della tavola degli italiani durante le Feste: il panettone. Negli ultimi anni sugli scaffali dei supermercati se ne trovano di tutti i tipo, senza canditi, con gocce di cioccolato e con sua maestà il pistacchio. Ma scegliere quello giusto per il pranzo o la cena in famiglia o anche da regalare a qualche amico o familiare non è semplice. L'offerta è molto vasta e dunque bisogna capire bene cosa fare. E così Altroconsumo ha stilato una classifica che mette in relazione qualità-prezzo per il dolce più amato durante le feste di Natale. E così tra i primi posti in classifica c'è il panettone classico Le Grazie del marcio commerciale Esselunga. Molto importante è la metodologia usata per stilare la classifica. Come fa sapere Altroconsumo, "i test in laboratorio hanno verificato che i panettoni ed i pandori contenessero gli ingredienti giusti e nelle giuste quantità, che rispettassero le indicazioni di legge". Poi è scattata la prova dell'assaggio che ha coinvolto pasticceri, ma anche consumatori. Sono stati valutati l'aspetto visivo del panettone, sia intero che affettato, la piacevolezza olfattiva, l'aroma, la piacevolezza tattile in bocca e la piacevolezza globale del prodotto. E nella classifica completa la prima posizione va al panettone di Milano Vergani da 1kg che ha un prezzo medio di 14,99 euro. Ecco qui di seguito la classifica completa di Altroconsumo:

1. Vergani il panettone di Milano 14,90 euro

2. Le Grazie Esselunga 4,99 euro - "La nostra scelta" di Altroconsumo

3. Tre Marie il panettone milanese 12,89 euro

4. Bauli panettone classico 7,54 euro

5. Carrefour panettone 5,49 euro

6. Il viaggiator goloso panettone 10,66 euro

7. Balocco il mandorlato 7,45 euro

8. Paluani panettone soffice 6,40 euro

9. Maina il gran nocciolato 8,28 euro

10. Motta il panettone originale 6,15 euro

11. Melegatti il panettone tradizionale 5,40 euro