Cioccolato, "salmonella nel calendario dell'avvento": il noto marchio ritirato

Possibile contaminazione da salmonella nella cioccolata dei calendari dell'avvento natalizi. L'allarme è scattato nei supermercati Lidl negli Stati Uniti. Per questo è già partito il richiamo di tutti i calendari venduti in 170 negozi della costa orientale americana. I test di routine, come spiega il Messaggero, avrebbero evidenziato la presenza del pericoloso batterio.

Oggetto di richiamo i calendari a marchio "Favorina", venduti tra il 5 ottobre e il 5 dicembre. Sono decorati con una scena natalizia innevata e contengono 25 cioccolatini ripieni di crema. Chi li ha acquistati può riportarli al punto vendita, avendo diritto al rimborso totale. La catena di supermercati Lidl ha annunciato il richiamo volontario dopo aver informato la Food and Drug Administration (FDA). Finora, comunque, non ci sarebbero state segnalazioni di malattia.

Il supermercato tedesco, nel frattempo, ha dichiarato di non sapere come possa essere avvenuta la contaminazione. Ma cos'è la salmonella? Si tratta di un batterio che vive nelle viscere degli animali, viene eliminata attraverso le feci e può contaminare alimenti e acqua. Chi entra in contatto con questo batterio potrebbe manifestare diversi sintomi, come febbre, diarrea e vomito. La situazione, invece, può essere più grave, addirittura mortale, nei bambini e negli anziani.