Salame, doppia contaminazione: i tre marchi fermati, cosa devi evitare

16 maggio 2023 a

a

a

Allarme salmonella e listeria. Alcune tracce dei due batteri sono state trovare in tre differenti salumi: il bastone di salame dolce 250 gr (lotto L859(1369)) e il filone di salame confezione da 250 grammi (lotto 99L1369) entrambi prodotti da Salumificio Colombo Luigi Srl, ma anche il salame nostrano dolce Mariga (lotto di produzione n.41 del 2023). Gli avvisi di sicurezza sono stati pubblicati sul sito ministeriale con tutte le specifiche.

Integratori-truffa, "comprali e guarirai": ecco i prodotti nel mirino

Più in particolare, nell'alimento nostrano dolce Mariga, prodotto a Vicenza, sono state individuate tracce di listeria, un batterio che si manifesta in genere con sintomi gastrointestinali e può risultare estremamente pericoloso in donne in gravidanza e persone immunocompromesse.

"Ormoni, antibiotici e...". Carne sintetica-choc, l'esperto: cosa contiene davvero

Per quanto riguarda il bastone di salame dolce e il filone di salame del Salumificio Colombo di Lecco, invece, sono state rilevate tracce di salmonella. Quest'ultima causa febbre e sintomi gastrointestinali. In ogni caso il ministero della Salute fa sapere di non consumare il prodotto. In caso di acquisto, meglio riportarlo al punto vendita.