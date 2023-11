Carne coltivata fuorilegge: via libera allo stop in Italia

16 novembre 2023 a

a

a

Con 159 voti a favore e 53 contrari, la Camera ha approvato il disegno di legge che vieta la produzione e la commercializzazione di carne coltivata. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato, diventa pertanto legge. Il Ddl sanziona con multe da 10mila fino a 60mila euro (oppure fino al 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, ma entro un massimo di 150mila euro) il commercio di alimenti e mangimi prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

Esulta la Coldiretti che ora punta a estendere il divieto in tutta Europa. "Dopo l'approvazione definitiva della legge per fermare i cibi costruiti in laboratorio nei bioreattori, la battaglia si sposta in Europa dove l'Italia, che è leader mondiale nella qualità e sicurezza alimentare, ha il dovere di fare da apripista nelle politiche di tutela della salute dei cittadini". A dirlo è il suo presidente, Ettore Prandini in occasione della manifestazione di agricoltori e allevatori che hanno lasciato campagne e stalle per scendere in piazza per festeggiare l'approvazione.

Birra, addio: perché tra pochi anni il sapore verrà stravolto

Non è da meno Francesco Lollobrigida. Il ministro dell'Agricoltura, riportando sui social la notizia dell'approvazione da parte del Parlamento, parla di "un provvedimento coraggioso, chiesto dai cittadini con milioni di firme, che pone l’Italia all’avanguardia nel mondo. Siamo - conclude - la prima nazione a vietarla con buona pace delle multinazionali che speravano di fare profitti mostruosi mettendo a rischio il lavoro e la salute dei cittadini".