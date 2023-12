Panettone stroncato dal Times, Senaldi: cosa c'è dietro

09 dicembre 2023 a

Il Times di Londra stronca il panettone, simbolo del Natale italiano in prima pagina. "Tutta invidia e tanto marketing", scrive Pietro Senaldi in un articolo su Libero. "Il cecchinaggio contro il dolce milanese parte dal fatto che sta surclassando nelle vendite in Gran Bretagna il polpettone di farina e zucchero che gli inglesi mettono in tavola tradizionalmente durante le feste. Pare che ormai il rapporto alla cassa dei supermercati sia di un Christmas Pudding comprato ogni tre panettoni italiani e il Times mette in campo tutta la propria autorevolezza per far cambiare gusto ai sudditi di Sua Maestà, che sembrano essere entrati finalmente in contatto con il proprio palato dopo secoli di brodaglie, patatine e pesce fritto".

