Biscotti, "non dichiarati in etichetta": quale prodotto scompare dagli scaffali

Allergeni non dichiarati in etichetta: questo il motivo per cui il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di prodotti dolciari da forno, i cosiddetti “ventaglini di pasta sfoglia” a marchio Dolciando della catena di supermercati Eurospin. Nelle confezioni del prodotto, infatti, sono presenti le “margheritine albicocca” e non i “ventaglini”. Tra gli allergeni non dichiarati sull'etichetta potrebbero esserci uovo, latte e frutta a guscio.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 220 grammi, con il numero di lotto L207 e il termine minimo di conservazione (TMC) 15/02/2025. L'azienda produttrice dei dolci richiamati per Eurospin Italia Spa è Bianco Forno, il cui stabilimento di produzione si trova in via Mazzei 1, a Fornacette-Calcinaia, in provincia di Pisa.

Il ministero, dunque, raccomanda in via cautelativa alle persone allergiche a uova, latte e frutta a guscio di non consumare le margheritine albicocca presenti per errore nella confezione dei ventaglini con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati nel documento di richiamo. Le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a uova, latte e frutta a guscio, invece, possono mangiare il prodotto senza rischi.