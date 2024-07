Spesa al supermercato, la regola del 6 a 1: "Più risparmio e pasti gustosi per tutta la settimana"

02 luglio 2024 a

Tra il lavoro e la cura della casa non è sempre facile ritagliarsi del tempo per andare al supermercato e fare la spesa, soprattutto per chi vuole mantenere un'alimentazione equilibrata ed evitare di sborsare tutto il proprio stipendio con prodotti già pronti o surgelati. Lo chef Will Coleman ha deciso di condividere il suo celebre "metodo 6 a 1" che permette di risparmiare con semplicità ma senza rinunciare alla qualità.

Per potersi assicurare una settimana di pasti gustosi e sani, infatti, basta comprare sei tipi di verdure, 5 tipi di frutta, 4 proteine (che si tratti di carne, tofu o uova), 3 amidi (riso, pasta o pane), 2 salse e qualcosa di divertente. "Il mio metodo ha davvero cambiato la vita a centinaia di persone e ha permesso di risparmiare migliaia di dollari", dice Will Coleman in un video pubblicato sui social. Il vero e proprio risparmio, secondo lo chef, viene proprio da quell'unico prodotto "divertente" dato che in questo modo si limitano i cibi spazzatura, che spesso sono anche quelli più costosi.

Mentre molti consumatori hanno apprezzato il consiglio e deciso di metterlo in pratica, c'è chi invece ha fatto notare che non è un metodo per tutti, specialmente per coppie o famiglie numerose che avranno bisogno di più cibo per l'intera settimana.