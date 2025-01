Acqua frizzante, glicemia e peso: quello che pochissimi sanno

23 gennaio 2025 a

L'acqua fa bene alla salute. E fin qui niente di nuovo. In particolare, però, ci sarebbe un tipo di bevanda che giova al nostro organismo: quella frizzante. Stando a un nuovo studio pubblicato sulla rivista Bmj Nutrition Prevention & Health, le bollicine aiutano a riempire lo stomaco, abbassare la glicemia e a contribuire a potenziare il metabolismo e bruciare quindi più calorie. Ma per perdere peso come si deve, non si può prescindere da una sana alimentazione e dall'attività fisica.

L'autore dell'articolo - Akira Takahashi, direttore del centro dialisi del Tesseikai Neurologial Surgery Hospita di Shijonawate, in Giappone - ha provato a spiegare perché l'acqua frizzante potrebbe influire in maniera positiva sul nostro metabolismo. Secondo lo scienziato, la CO2 che vi è contenuta viene assorbita dai capillari dello stomaco, e una volta nel sangue penetra facilmente la membrana lipidica dei globuli rossi. Al loro interno viene convertita in bicarbonato (HCO3) e modifica quindi il loro microambiente, rendendolo basico. Quest’ultimo cambiamento avvia una serie di modifiche che promuovono la glicolisi, cioè il processo con cui il glucosio viene consumato per produrre energia.

Ma c'è un però. Gli effetti, infatti, potrebbero essere davvero minimi. Lo studioso Akira Takahashi avverte che il potere dimagrante dell’acqua frizzante andrebbe considerato minimo: giusto un piccolo aiutino.