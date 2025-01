Alimentazione, "ho mangiato solo carne, burro e formaggio per 8 mesi": uno choc, come si è ridotto

27 gennaio 2025 a

a

a

Burro, formaggio e hamburger: per circa otto mesi un uomo di 45 anni ha mangiato solo questo. Una dieta a base di carne e latticini. E in un primo momento si era convinto di ottenere benefici a livello fisico. Dopo alcuni mesi, però, la sgradevole sorpresa: sudore giallo, simile a grasso rappreso, su mani, gomiti e piedi. E a seguire la diagnosi di xantelasma. All'inizio della dieta, l'uomo pensava di essere in salute sia per l'aumento delle energie che per la perdita di peso. Dopo otto mesi, però, dalla sua pelle sono iniziati a fuoriuscire succhi gialli della stessa consistenza del grasso.

Dalle analisi del sangue, i medici che lo hanno seguito hanno notato dei livelli di colesterolo pari a 1000 mg/dL. Una quantità assurda, se si considera che un livello di colesterolo sano corrisponde invece a massimo 200 mg/dL. Poi, i cardiologi gli hanno diagnosticato lo xantelasma. Di cosa si tratta? Una malattia causata da un eccesso di grasso nel sangue e che comporta la fuoriuscita di questi lipidi. Una condizione piuttosto rara, come hanno spiegato i dottori citati dal New york post: "Evidenzia l'impatto delle abitudini alimentari sui livelli lipidici e l'importanza di gestire l'ipercolesterolemia per prevenire le complicazioni".