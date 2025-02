Caffè in moka, livello dell'acqua e macinato da usare: ecco come ottenere la bevanda perfetta

10 febbraio 2025 a

Come si ottiene il caffè in moka perfetto? Una risposta ora arriva dagli esperti delle industrie Bialetti, che a Report su Rai 3 hanno spiegato qual è il modo migliore per preparare la famosa bevanda a casa. I suggerimenti vanno dal livello dell'acqua alla quantità di macinato da usare. Simone Previati, tecnico istallatore di macchine del caffè, ha spiegato che la prima cosa a cui fare attenzione è il livello dell'acqua, che deve arrivare al massimo sotto la valvola: "È una questione di sicurezza. Il calcare all'interno potrebbe inficiare nel funzionamento e se l'acqua supera la valvola si ottiene un piccolo geyser di acqua bollente. Quella reazione non vuol dire che la moka sta funzionando, il contrario. Significa che stiamo raggiungendo delle pressioni limite".

Sulla quantità di polvere di caffè da usare, invece, Andrej Godina, esperto e ricercatore dell'università di Trieste, ha avvertito: "Non bisogna mai fare la famosa montagnetta né pressare col cucchiaino. In quel caso si crea una sovrapressione, che non permette all'acqua di salire ed esce così acqua bollente che potrebbe investire la persona che lo sta preparando. Un altro errore è usare l'acqua di rubinetto".

Un altro errore comune da non commettere, poi, riguarda la fiamma del gas, che non dovrebbe mai superare la base della caffettiera. Piuttosto deve essere dolce e costante per tutto il tempo della preparazione. Il discorso non cambia se si usa una caffettiera a induzione: anche in questo caso la temperatura del piano cottura non deve generare eccessivo calore. Inoltre, prima di spegnere la fiamma non bisogna aspettare il gorgoglìo. La fiamma va spenta quando il caffè raggiunge metà della macchinetta e il flusso che fuoriesce è ancora abbondante. In questo modo, infatti, il caffè continuerà a fuoriuscire dolcemente grazie alla pressione residua.