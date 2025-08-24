Pesto di pistacchio, "aflatossine": quale marchio sparisce dagli scaffali

Pesto di pistacchio ritirato dal supermercato per rischio chimico: i lotti segnalati dal ministero della Salute sono: D2501784; D2501816; D2501824, in vasetti di vetro da 190 grammi, con scadenza 30/06/2026.

L'azienda produttrice è la "Delizie dal Sole", mentre il nome del produttore è "Marullo". Il Ministero della Salute ha segnalato le confezioni per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. Il nome o la ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia SpA. Le avvertenze sono di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita di acquisto.