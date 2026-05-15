Tarassaco, digestione e fegato: i segreti svelati della pianta

Il tarassaco è una di quelle piante che quasi tutti conoscono fin da bambini. I suoi fiori gialli colorano prati e campagne, mentre il celebre soffione bianco accompagna da sempre giochi, desideri e ricordi. Eppure, dietro questa pianta spontanea spesso considerata una semplice erbaccia, si nasconde un concentrato di proprietà nutrizionali e benefici per l’organismo. Da secoli il tarassaco viene utilizzato nella tradizione popolare sia in cucina sia in fitoterapia. Le foglie, leggermente amare, possono essere consumate crude o cotte e sono ricche di vitamine, minerali e fibre. La radice, invece, è nota soprattutto per le sue proprietà digestive e depurative.
Per capire meglio i benefici e le precauzioni legate al consumo del tarassaco, abbiamo intervistato il dottor Fabio Gregu, biologo nutrizionista. “Il tarassaco può supportare la funzione digestiva ed epatica grazie ai composti amari che stimolano bile e digestione, con una lieve azione carminativa utile contro gonfiore e fermentazione intestinale”, spiega il dottor Fabio Gregu. “Può essere utile in caso di digestione lenta, pesantezza post-prandiale e alimentazione ricca di grassi. Va però evitato in presenza di calcoli biliari, ostruzioni delle vie biliari o gastrite importante senza parere medico”. Il sapore amarognolo del tarassaco, spesso poco apprezzato, è proprio una delle caratteristiche che lo rendono interessante dal punto di vista digestivo. Gli alimenti amari, infatti, possono stimolare la produzione di succhi gastrici e favorire il lavoro del fegato.
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“Quando è di stagione, il tarassaco fresco cotto rappresenta probabilmente la scelta migliore anche dal punto di vista nutrizionale”, sottolinea il nutrizionista. “Le tisane sono utili per drenaggio e digestione, mentre estratti e capsule risultano più pratici e concentrati. Le foglie fresche apportano anche fibre, minerali e fitonutrienti utili al microbiota”. In molte regioni italiane il tarassaco viene ancora raccolto spontaneamente e utilizzato in cucina per preparare insalate, risotti, frittate o contorni. Una tradizione semplice che oggi torna d’attualità grazie al crescente interesse verso alimenti naturali e stagionali.
Nonostante le sue proprietà benefiche, il tarassaco non è adatto a tutti. “Il tarassaco può interagire con diuretici, anticoagulanti e farmaci per glicemia o pressione arteriosa, potenziandone gli effetti”, avverte il dottor Fabio Gregu. “In soggetti predisposti può causare allergie, soprattutto in chi è sensibile ad ambrosia e composite. Attenzione anche in caso di insufficienza renale, pressione bassa o terapia farmacologica complessa”. Come spesso accade nel mondo delle piante officinali, anche un rimedio naturale richiede attenzione e consapevolezza. Il consiglio è sempre quello di chiedere il parere di un professionista, soprattutto in presenza di patologie o terapie in corso. Tra tradizione, benessere e cucina naturale, il tarassaco continua così a conquistare spazio sulle tavole e nelle abitudini di chi cerca un approccio più equilibrato alla salute.