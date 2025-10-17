Vizi e virtù della "schiscètta" (ma evitate le zuppe)

Schiscètta, con la “è” sfacciatamente aperta, come quel “perchè” (accento volutamente errato) che è uno schiaffo a timpano e dizione. Già, schiscètta è lemma milanese e non poteva essere altrimenti. Etimologicamente: schiacciare-premere. Sostanzialmente: schiacciare-premere cibo in un contenitore a chiusura ermetica, che non coli né si apra, le conseguenze risulterebbero nefaste e pietose. A lato pratico: pietanza che assurge a pasto economico, tendenzialmente solitario, funzionale per quanto un poco svilente (almeno per il percepito diffuso). Pura, vecchia Milano: risparmiare tempo e denaro, ergere barriere per eludere chiacchiere di circostanza, sapore di casa. Lemma così milanese, schiscètta, che uno stimabile siciliano - emigrato in gioventù a Milano e di cui non farò il nome - confessò che “schiscètta” fu la prima parola che apprese in veste di forestiero: non ne ipotizzava l’esistenza e i suoi conterranei, quando condivise la scoperta, derubricarono il tutto a «cibo inscatolato». Ma la schiscia non è una latta di tonno. D’altronde il Meridione non può concepirla (il che forse è meritorio. O forse no).

Aspetti negativi: confezionamento inadeguato, i già citati e nefasti disagi; solitudine (se vi sentite soli, evitatela); il collega che imponderabilmente vuole cazzeggiare mentre amoreggiate col vostro tupperware (che strazio, importunare chi mangia); pietanze inadatte ossia masochismo (leggasi insalate, invero masochismo in ogni contesto); olezzo molesto (per gli altri, dunque se siete solidi fatti loro). Aspetti positivi: già enucleati.