Gelato "senza zucchero"? Salute, quali rischi si corrono

Si avvicina la stagione estiva, il caldo inizia a farsi sentire e con lui torna uno dei protagonisti più amati della tavola: il gelato. Fresco, cremoso, immediato, è molto più di un semplice dessert: è un alimento che unisce piacere e nutrizione, ma che spesso solleva dubbi su calorie, grassi e qualità degli ingredienti. Per capire meglio come inserirlo in un’alimentazione equilibrata, abbiamo raccolto le risposte del biologo nutrizionista Fabio Gregu, che aiuta a fare chiarezza tra falsi miti e scelte consapevoli.

Non tutti i gelati sono uguali. La differenza principale sta nella qualità delle materie prime e nella lavorazione. Come spiega il nutrizionista: “Il gelato artigianale, se preparato con materie prime di qualità, tende ad avere meno additivi, aromi artificiali e grassi industriali rispetto a molti prodotti confezionati. La differenza reale però la fanno ingredienti, quantità di zuccheri e qualità delle materie prime utilizzate.” In altre parole, non basta la definizione “artigianale” per renderlo automaticamente migliore: ciò che conta davvero è la composizione. Uno dei dubbi più comuni riguarda la possibilità di consumare gelato senza compromettere la dieta. Secondo l’esperto: “Sì, il gelato può rientrare in un’alimentazione equilibrata se consumato con buon senso. La differenza la fanno frequenza, porzione e contesto metabolico della persona: 1-2 volte a settimana, in quantità moderate, possono essere compatibili in soggetti sani e attivi.”

Il gelato, quindi, non è un “alimento proibito”, ma un piacere da gestire con equilibrio, come parte di uno stile di vita complessivamente sano. Dal punto di vista nutrizionale, il gelato è una miscela complessa. Contiene zuccheri (che forniscono energia immediata), grassi (che contribuiscono alla cremosità) e, soprattutto nei gusti a base latte, anche alcune vitamine come A e B2, oltre a minerali come calcio e fosforo. Tuttavia, il contenuto varia molto in base agli ingredienti utilizzati. I gelati più ricchi di panna e cioccolato hanno un apporto calorico maggiore, mentre quelli alla frutta risultano spesso più leggeri ma non necessariamente meno zuccherini. Anche la scelta del gusto può fare la differenza.

Il biologo nutrizionista sottolinea: “A mio avviso i gusti migliori restano quelli artigianali alle creme semplici o al cioccolato fondente extra, soprattutto se preparati con pochi ingredienti e senza eccessi di topping e zuccheri. I gusti alla frutta spesso vengono percepiti come più leggeri, ma in realtà possono avere un impatto glicemico più elevato perché composti prevalentemente da acqua e zucchero.” Un dettaglio spesso sottovalutato: la leggerezza percepita non sempre corrisponde a un minore impatto metabolico. Negli ultimi anni il mercato del gelato si è evoluto, con l’arrivo di versioni “senza zucchero”, proteiche o vegetali. Ma sono davvero più salutari? “Non sempre ‘senza zucchero’ o ‘proteico’ significa automaticamente più sano. Alcuni prodotti sono formulati bene, altri compensano con dolcificanti, addensanti o ingredienti ultra-processati. Come sempre, conta più la qualità complessiva del prodotto che la scritta sul packaging.”

Il gelato resta uno dei simboli dell’estate, capace di unire gusto e convivialità. La chiave non è eliminarlo, ma imparare a conoscerlo e consumarlo con equilibrio. Scegliere ingredienti di qualità, prestare attenzione alle porzioni e inserirlo in uno stile di vita attivo permette di godersi questo piccolo piacere senza sensi di colpa. Perché, in fondo, anche la nutrizione passa dal benessere — e il benessere passa anche dal piacere.