Avocado, vista e tessuti: gli effetti del frutto

Negli ultimi anni l’avocado è diventato una vera e propria moda culinaria, diventato un protagonista indiscusso delle tavole internazionali, dalle cucine salutiste ai menu gourmet. Presente nei piatti salutisti, celebrato dai social e richiesto da un mercato in continua espansione. Ma dietro questa “moda verde” si nasconde molto più di un semplice trend culinario. L’avocado è infatti un frutto dalle radici antichissime, un alimento che le popolazioni centroamericane consideravano sacro e che oggi la scienza sta riscoprendo per le sue sorprendenti virtù nutrizionali. Ricco di grassi buoni, fibre, vitamine e antiossidanti, è un concentrato di benefici che ne spiegano il crescente successo sulle tavole di tutto il mondo. Ma non tutti sanno che, per valorizzarne davvero i benefici, è importante consumarlo nel modo giusto. Amato per il suo gusto delicato e per la consistenza morbida se inserito correttamente nella dieta, può diventare un vero alleato quotidiano ricordiamo però che anche se salutare, è un alimento calorico.

Al suo interno troviamo grassi monoinsaturi, gli stessi presenti nell’olio extravergine d’oliva, ed è per questo che viene considerato utile per il benessere cardiovascolare. A ciò si aggiungono fibre, vitamina E, vitamine del gruppo B e potassio. È importante scegliere l’avocado giusto infatti se troppo duro, risulta poco saporito e difficile da lavorare, se eccessivamente morbido, perde qualità e nutrienti. Un altro elemento importante è il suo contenuto di potassio, superiore a quello della banana, minerale essenziale per la funzione muscolare e per la regolazione della pressione sanguigna. Non meno importanti sono le fibre, che favoriscono la digestione, contribuiscono al senso di sazietà e aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Il frutto è inoltre una fonte significativa di luteina e zeaxantina, antiossidanti preziosi per la vista e la protezione dei tessuti. Svolgono un ruolo cruciale nella macula, la zona centrale della retina responsabile della visione dettagliata e dei colori. La luteina e la zeaxantina hanno inoltre effetti positivi anche sulle funzioni cognitive e sulla pelle proteggendola dai danni dei radicali liberi.