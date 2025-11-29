Alimentazione, ecco quali cibi ti allungano la vita di dieci anni

Legumi, cereali integrali e verdure: questi potrebbero essere definiti i cibi della longevità. Gli studi epidemiologici, infatti, mostrano che chi mangia questi alimenti, lasciando ai margini la carne e il cibo industriale, vive di più. Si parla di circa dieci anni in più rispetto a chi invece segue una dieta occidentale moderna. Ne parla Franco Berrino, epidemiologo e nutrizionista italiano, nel suo ultimo libro "Il cibo della longevità". Questo perché tutto ciò che è vegetale, ma non zucchero e farine raffinate, previene l’infiammazione cronica.

Pur non dimenticando le proteine, animali e non, per vivere a lungo risulta più importante prevenire lo stato infiammatorio cronico tipico delle età anziane, un’infiammazione cronica di basso grado presente nell’organismo anche in assenza di infezioni, una sorta di difesa dell’organismo che serve a combattere microbi nocivi e virus e a ripararne i danni. Quando i microbi sono stati sconfitti e i tessuti riparati è bene però che l’infiammazione si spenga. Questa condizione, infatti, ha effetti nocivi sulla salute. Basti pensare che è coinvolta nell’aterosclerosi, nelle malattie cardiovascolari, nell’insufficienza renale cronica, nel diabete, nel cancro, nelle demenze senili e nel deterioramento progressivo delle funzioni vitali degli organi.