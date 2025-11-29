Libero logo
Alimentazione, ecco quali cibi ti allungano la vita di dieci anni

di
sabato 29 novembre 2025
Legumi, cereali integrali e verdure: questi potrebbero essere definiti i cibi della longevità. Gli studi epidemiologici, infatti, mostrano che chi mangia questi alimenti, lasciando ai margini la carne e il cibo industriale, vive di più. Si parla di circa dieci anni in più rispetto a chi invece segue una dieta occidentale moderna. Ne parla Franco Berrino, epidemiologo e nutrizionista italiano, nel suo ultimo libro "Il cibo della longevità". Questo perché tutto ciò che è vegetale, ma non zucchero e farine raffinate, previene l’infiammazione cronica. 

Pur non dimenticando le proteine, animali e non, per vivere a lungo risulta più importante prevenire lo stato infiammatorio cronico tipico delle età anziane, un’infiammazione cronica di basso grado presente nell’organismo anche in assenza di infezioni, una sorta di difesa dell’organismo che serve a combattere microbi nocivi e virus e a ripararne i danni. Quando i microbi sono stati sconfitti e i tessuti riparati è bene però che l’infiammazione si spenga. Questa condizione, infatti, ha effetti nocivi sulla salute. Basti pensare che è coinvolta nell’aterosclerosi, nelle malattie cardiovascolari, nell’insufficienza renale cronica, nel diabete, nel cancro, nelle demenze senili e nel deterioramento progressivo delle funzioni vitali degli organi. 

Gli studi epidemiologici, in particolare, mostrano che chi ha una dieta pro-infiammatoria, cioè una dieta ricca di carni lavorate, carni rosse, cibi conservati, zucchero, farine raffinate, prodotti di pasticceria industriale, ha un maggior rischio di fragilità. 

tag
legumi
cereali
verdure

