Alloro, vista e pelle: ecco perché è un toccasana

di Paola Natalimartedì 27 gennaio 2026
2' di lettura

Basta aprire una credenza in cucina per trovarlo lì, silenzioso e profumato, spesso dato per scontato. L’alloro accompagna da sempre i nostri piatti, soprattutto quelli della tradizione: una foglia nella pentola dei legumi, nel sugo che sobbolle lentamente o nel brodo della domenica. Eppure, dietro questo gesto quotidiano, si nasconde una pianta antica, ricca di significati e di proprietà che vanno ben oltre il semplice uso culinario.

L’alloro, conosciuto scientificamente come Laurus nobilis, era già apprezzato nel mondo greco e romano non solo come simbolo di gloria e sapienza, ma anche come rimedio naturale. Le sue foglie racchiudono vitamine importanti come la vitamina A, utile per la salute della vista e della pelle, la vitamina C, preziosa per sostenere le difese immunitarie, e alcune vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo e il corretto funzionamento del sistema nervoso. A questo si aggiungono minerali come potassio, calcio, magnesio e ferro, che contribuiscono al benessere generale dell’organismo.

Uno degli aspetti più interessanti dell’alloro è la presenza di composti antiossidanti e di sostanze dall’azione antinfiammatoria, apprezzate nella tradizione popolare per il supporto ai piccoli disturbi quotidiani. Allo stesso tempo, è importante ricordare che l’alloro non va mai consumato a crudo né ingerito direttamente: le foglie sono coriacee e poco digeribili e vanno utilizzate esclusivamente come aroma, lasciandole in infusione o in cottura e rimuovendole sempre prima di consumare il piatto o la bevanda.

L’alloro è particolarmente noto per le sue qualità digestive. Una tisana preparata correttamente, lasciando le foglie in infusione e filtrandole prima di bere, è da sempre considerata un valido aiuto contro gonfiore, pesantezza e digestione lenta. Il suo profumo stimola i succhi gastrici e contribuisce a rendere il fine pasto più leggero. Grazie alle sue note aromatiche e all’olio essenziale, l’alloro è stato tradizionalmente utilizzato anche per il benessere delle vie respiratorie. Infusi e vapori sprigionano un aroma balsamico che può offrire sollievo nei periodi di raffreddore o nei cambi di stagione, sostenendo indirettamente anche il sistema immunitario.

Come ogni rimedio naturale, l’alloro richiede attenzione e misura. Usato correttamente, senza masticare o ingerire le foglie, diventa un prezioso alleato quotidiano, capace di unire gusto, tradizione e benessere. In fondo, l’alloro ci ricorda che spesso la salute passa dalle cose più semplici: una foglia profumata, una pentola che sobbolle lentamente e la saggezza di chi, prima di noi, ha imparato ad ascoltare la natura.

