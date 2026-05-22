Selenio il minerale nascosto che protegge tiroide e cellule dall'invecchiamento

Quando si parla di nutrienti importanti per la salute, spesso l’attenzione si concentra su vitamine, proteine o omega-3. Eppure esistono minerali meno conosciuti ma fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. Uno di questi è il selenio, un micronutriente essenziale di cui il corpo ha bisogno in piccole quantità ma che svolge un ruolo cruciale nella protezione delle cellule, nella funzione tiroidea e nel sistema immunitario. Negli ultimi anni il selenio è stato al centro di numerose ricerche scientifiche proprio per la sua potente azione antiossidante. Questo minerale contribuisce infatti alla formazione delle selenoproteine, sostanze che aiutano a difendere le cellule dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi. Lo stress ossidativo è uno dei processi associati all’invecchiamento cellulare e a diverse malattie croniche.

Il selenio è coinvolto in numerose funzioni biologiche. Una delle più importanti riguarda la tiroide: questo minerale partecipa alla trasformazione degli ormoni tiroidei nella loro forma attiva e contribuisce al corretto funzionamento della ghiandola. Non a caso, alcuni studi hanno osservato che livelli adeguati di selenio possono supportare la salute tiroidea, soprattutto in persone con alcune condizioni autoimmuni come la tiroidite di Hashimoto. Anche il sistema immunitario sembra beneficiare di un corretto apporto di selenio. Diverse ricerche suggeriscono che questo minerale aiuti il corpo a rispondere meglio alle infezioni e ai processi infiammatori grazie alla sua attività antiossidante e regolatrice.

Il selenio è inoltre studiato per il suo possibile ruolo nella salute cardiovascolare, nella fertilità maschile e nella protezione delle cellule cerebrali. Alcuni studi epidemiologici hanno collegato bassi livelli di selenio a un maggiore rischio di declino cognitivo e di alcune patologie croniche, anche se la ricerca è ancora in evoluzione. Le evidenze scientifiche sul selenio sono numerose ma richiedono equilibrio nell’interpretazione. Alcuni studi pubblicati negli anni hanno mostrato che un corretto apporto di selenio può contribuire alla riduzione dello stress ossidativo e al supporto delle difese immunitarie.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Nutrition ha evidenziato il ruolo del selenio nella funzione antiossidante cellulare, mentre studi condotti sulla salute tiroidea hanno osservato benefici in alcuni pazienti con patologie autoimmuni della tiroide. Tuttavia, gli esperti sottolineano che assumere quantità elevate di selenio senza necessità non porta benefici aggiuntivi e può persino essere dannoso. Come accade spesso in nutrizione, il punto chiave è mantenere un equilibrio: sia la carenza sia l’eccesso possono creare problemi all’organismo.Il selenio è presente naturalmente in diversi alimenti. Le fonti più ricche sono: noci del Brasile, pesce e frutti di mare, uova ,carne , cereali integrali e legumi. Le noci del Brasile sono particolarmente concentrate: bastano poche unità per coprire il fabbisogno giornaliero. Proprio per questo è importante non eccedere.

La quantità di selenio negli alimenti vegetali dipende anche dalla presenza del minerale nel terreno in cui vengono coltivati. Per questo motivo i livelli possono variare molto da una zona geografica all’altra. Gli integratori di selenio vengono talvolta utilizzati in presenza di carenze documentate o in alcune condizioni specifiche, sempre sotto controllo medico. In alcuni casi possono essere prescritti per supportare la funzione tiroidea o in situazioni di aumentato stress ossidativo. Tuttavia, assumere integratori senza reale necessità non è consigliato. Un eccesso di selenio può provocare effetti indesiderati come nausea, fragilità di unghie e capelli, disturbi gastrointestinali e, nei casi più gravi, tossicità. Anche se spesso passa inosservato, il selenio è uno di quei nutrienti che lavorano continuamente dietro le quinte per mantenere l’organismo in equilibrio. Protegge le cellule, supporta la tiroide e aiuta il sistema immunitario a funzionare correttamente. Più che inseguire integrazioni “miracolose”, gli esperti consigliano di puntare su un’alimentazione varia e completa, capace di fornire naturalmente tutti i micronutrienti necessari. Perché, come dimostra anche il caso del selenio, a volte sono proprio gli elementi più piccoli a svolgere i compiti più importanti.