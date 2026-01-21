Zafferano, gli effetti su memoria e digestione

Lo chiamano “oro rosso” non solo per il suo prezzo, ma per il valore che porta con sé. Lo zafferano, ricavato dagli stimmi del Crocus sativus, è una delle spezie più antiche e preziose della storia umana. Servono circa 150 mila fiori per ottenere un chilo di prodotto, raccolto a mano all’alba e lavorato in poche ore. Un rituale antico che oggi la scienza guarda con rinnovato interesse. Negli ultimi anni, infatti, lo zafferano è finito sotto la lente di numerosi studi per le sue proprietà benefiche, che vanno ben oltre l’aroma intenso e il colore inconfondibile.

Il segreto dello zafferano sta in tre molecole chiave: crocina, crocetina e safranale. Sono potenti antiossidanti, capaci di contrastare lo stress ossidativo, uno dei principali fattori legati all’invecchiamento cellulare e a molte patologie croniche. In parole semplici: aiutano le cellule a difendersi dai danni quotidiani.

Non a caso, in passato veniva utilizzato anche come rimedio contro la malinconia. Studi moderni confermano che lo zafferano può avere un effetto positivo sull’umore, con risultati paragonabili in casi lievi a quelli di alcuni antidepressivi, ma senza gli effetti collaterali tipici dei farmaci. Il merito è soprattutto del safranale, che sembra agire sui neurotrasmettitori legati al benessere emotivo.

Tradizionalmente, lo zafferano è considerato un digestivo naturale: stimola la produzione dei succhi gastrici e può ridurre gonfiore e spasmi intestinali. Ma non solo. Alcune ricerche suggeriscono un possibile ruolo nel migliorare la circolazione e il profilo lipidico, contribuendo alla salute cardiovascolare grazie alla sua azione antinfiammatoria.