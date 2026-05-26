Rocco Casalino, disastro completo: resta fuori, ecco con quanti voti

L’ex portavoce di Giuseppe Conte e volto noto della televisione è stato candidato alle elezioni comunali di Ceglie Messapica, il comune in provincia di Brindisi dove vive la sua famiglia. Nonostante la notorietà conquistata con il Grande Fratello, gli anni al fianco di Conte e le frequenti apparizioni televisive su La7, Casalino ha ottenuto soltanto 246 preferenze.Un risultato deludente: non è stato eletto e non è nemmeno arrivato primo nella sua lista civica “Uniti si cambia”, che univa il simbolo del Movimento 5 Stelle a quello di “Radici d’impegno”.
A superarlo nettamente è stata Isabella Vitale, già consigliera comunale uscente, che ha ottenuto quasi 100 preferenze in più rispetto a lui. Dietro Casalino, a una ventina di voti di distanza, si è piazzato Giovanni Dovizioso, un candidato molto meno noto al grande pubblico. E in questo flop calmoroso emerge con tutta la sua forza il contrasto tra la fama nazionale di Casalino e il suo scarso appeal sul territorio di origine.
Di Martedì, Casalino attacca Meloni: "La foto fake? Elemento di vanità"Il mondo del web è stato scosso ieri da una foto sorprendente del Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, infat...
Nonostante il tentativo di rientrare in politica attiva nella sua terra, l’ex “portavoce” (come lui stesso si definisce nel suo libro autobiografico) non è riuscito a convertire la visibilità mediatica in consenso locale.Un risultato che rappresenta una battuta d’arresto per Casalino, battuto da candidati decisamente meno conosciuti fuori dal piccolo comune pugliese. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, per Rocco Casalino la strada verso un seggio in Parlamento è tutta in salita...