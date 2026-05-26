Rocco Casalino, disastro completo: resta fuori, ecco con quanti voti

L’ex portavoce di Giuseppe Conte e volto noto della televisione è stato candidato alle elezioni comunali di Ceglie Messapica, il comune in provincia di Brindisi dove vive la sua famiglia. Nonostante la notorietà conquistata con il Grande Fratello, gli anni al fianco di Conte e le frequenti apparizioni televisive su La7, Casalino ha ottenuto soltanto 246 preferenze.Un risultato deludente: non è stato eletto e non è nemmeno arrivato primo nella sua lista civica “Uniti si cambia”, che univa il simbolo del Movimento 5 Stelle a quello di “Radici d’impegno”.

A superarlo nettamente è stata Isabella Vitale, già consigliera comunale uscente, che ha ottenuto quasi 100 preferenze in più rispetto a lui. Dietro Casalino, a una ventina di voti di distanza, si è piazzato Giovanni Dovizioso, un candidato molto meno noto al grande pubblico. E in questo flop calmoroso emerge con tutta la sua forza il contrasto tra la fama nazionale di Casalino e il suo scarso appeal sul territorio di origine.