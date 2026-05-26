Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Rocco Casalino, disastro completo: resta fuori, ecco con quanti voti

martedì 26 maggio 2026
Rocco Casalino, disastro completo: resta fuori, ecco con quanti voti

1' di lettura

L’ex portavoce di Giuseppe Conte e volto noto della televisione è stato candidato alle elezioni comunali di Ceglie Messapica, il comune in provincia di Brindisi dove vive la sua famiglia. Nonostante la notorietà conquistata con il Grande Fratello, gli anni al fianco di Conte e le frequenti apparizioni televisive su La7, Casalino ha ottenuto soltanto 246 preferenze.Un risultato deludente: non è stato eletto e non è nemmeno arrivato primo nella sua lista civica “Uniti si cambia”, che univa il simbolo del Movimento 5 Stelle a quello di “Radici d’impegno”.

A superarlo nettamente è stata Isabella Vitale, già consigliera comunale uscente, che ha ottenuto quasi 100 preferenze in più rispetto a lui. Dietro Casalino, a una ventina di voti di distanza, si è piazzato Giovanni Dovizioso, un candidato molto meno noto al grande pubblico. E in questo flop calmoroso emerge con tutta la sua forza il contrasto tra la fama nazionale di Casalino e il suo scarso appeal sul territorio di origine.

Di Martedì, Casalino attacca Meloni: "La foto fake? Elemento di vanità"

Il mondo del web è stato scosso ieri da una foto sorprendente del Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, infat...

Nonostante il tentativo di rientrare in politica attiva nella sua terra, l’ex “portavoce” (come lui stesso si definisce nel suo libro autobiografico) non è riuscito a convertire la visibilità mediatica in consenso locale.Un risultato che rappresenta una battuta d’arresto per Casalino, battuto da candidati decisamente meno conosciuti fuori dal piccolo comune pugliese. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, per Rocco Casalino la strada verso un seggio in Parlamento è tutta in salita...

Comunali, Venezia al centrodestra al primo turno: clamoroso exploit, la telefonata in diretta di Meloni a Venturini. Boom anche a Reggio Calabria. Tutti i risultati

Elezioni comunali. E il verdetto delle urne spezza i sogni della sinistra: il tanto invocato "effetto-referendum&qu...
tag
rocco casalino
comunali

Sberleffo Giorgia Meloni "sistema" Elly Schlein con sole due parole: "A posto"

Flop alle Comunali Lilli Gruber spiana Schlein e Conte: "Non ne azzeccano una"

Il comune pavese Vigevano, Massimo Lovati umiliato mentre Vannacci vola: il voto sorprende l'Italia

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni sfida l'Unione Europea: "Fare meno, farlo meglio"

Giorgia Meloni sfida l'Unione Europea: "Fare meno, farlo meglio"

Giorgia Meloni "sistema" Elly Schlein con sole due parole: "A posto"

Giorgia Meloni "sistema" Elly Schlein con sole due parole: "A posto"

Silvia Salis, figuraccia del suo vice: un caso a Vobbia

Silvia Salis, figuraccia del suo vice: un caso a Vobbia

Secondo voi il risultato delle amministrative avrà conseguenze sul campo largo?

Secondo voi il risultato delle amministrative avrà conseguenze sul campo largo?