Giorgia Meloni sfida l'Unione Europea: "Fare meno, farlo meglio"

Giorgia Meloni sale sul palco di Confindustria in occasione dell'Assemblea di Roma e non le manda a dire all'Unione europea. "Dobbiamo imparare dagli errori del passato, chi come voi, chi come me pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro", è la premessa del premier.

"Allora non bisogna avere paura di dire le cose come stanno - aggiunge -. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti". In questo l'Italia c'è, "posso dirvi è che il governo c’è e non intende indietreggiare di un solo millimetro. Non ci spaventa il peso della responsabilità, non abbiamo paura di dimostrarci all’altezza di quello che abbiamo il compito di rappresentare. Che chiaramente non significa ignorare le difficoltà".