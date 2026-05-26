Giorgia Meloni "sistema" Elly Schlein con sole due parole: "A posto"

Con due parole secche e cariche di ironia, “A posto”, Giorgia Meloni, come ricorda ilSecolo d'Italia, ha commentato sui social l’articolo de La Repubblica che titolava la chiusura della campagna elettorale di Andrea Martella con la frase di Elly Schlein: "Da qui mandiamo a casa Meloni".
La netta vittoria al primo turno di Simone Venturini a Venezia ha permesso alla presidente del Consiglio di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la premier ha smontato la narrazione di una sinistra che già si vedeva a Palazzo Chigi.“Non li hanno visti arrivare nemmeno stavolta”, scrive in sostanza Meloni. Nonostante i grandi proclami, la massiccia presenza di big nazionali del centrosinistra e i sondaggi che davano favorito Martella, il candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia ha stravinto, trascinato soprattutto dalla sua lista civica personale.
Comunali, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "E anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani"Una tornata, quelle delle elezioni Comunali di oggi, lunedì 25 maggio, che la sinistra attendeva con bramosia: si...
Secondo i dati arrivati dalle urne, a Venezia non è stato Venturini a essere lasciato solo, come sosteneva una certa stampa, ma piuttosto il “campo largo”. Il Pd e i suoi alleati hanno dovuto ridimensionare drasticamente le aspettative e cancellare una storia costruita più sui propri desideri che sulla realtà dei fatti.Con quasi quattro anni di governo alle spalle, Meloni dimostra di conservare ancora un solido consenso tra gli italiani. La sinistra, parafrasando una celebre espressione di Matteo Renzi, può stare “serena”. Anzi, conclude ironicamente l’analisi, può stare “Serenissima”.