Zucchine perchè fanno all'intestino e al cuore e la buccia ?

Le zucchine sono tra gli ortaggi simbolo della dieta mediterranea e, grazie al loro sapore delicato e alla straordinaria versatilità in cucina, trovano spazio in moltissime preparazioni. Oltre a essere leggere e poco caloriche, con circa 15-20 calorie ogni 100 grammi, sono costituite per oltre il 90% da acqua e rappresentano un alimento ideale per mantenere una buona idratazione, soprattutto durante i mesi più caldi.

Dal punto di vista nutrizionale apportano vitamina C, che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, vitamina B6, utile per il metabolismo energetico e il sistema nervoso, e folati, particolarmente importanti durante la gravidanza. Tra i minerali spicca il potassio, che contribuisce alla normale funzione muscolare e al mantenimento della pressione arteriosa nella norma, mentre le fibre favoriscono la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà. Una delle domande più frequenti riguarda la buccia: nella maggior parte dei casi non è necessario eliminarla, perché è perfettamente commestibile e contiene una buona parte delle fibre e di alcuni composti antiossidanti.

È sufficiente lavare accuratamente le zucchine sotto l'acqua corrente prima di cucinarle. Solo se sono molto mature, presentano una buccia particolarmente dura o non sono in buone condizioni può essere opportuno sbucciarle. Anche il metodo di cottura è importante per preservarne le proprietà nutrizionali. La cottura al vapore è una delle migliori perché aiuta a conservare una maggiore quantità di vitamine, mentre una rapida cottura in padella con un filo di olio extravergine di oliva o la preparazione alla griglia consentono di mantenerne gusto e consistenza. Possono essere consumate anche crude, tagliate a fettine sottili e condite con olio e limone, mentre la bollitura prolungata è meno consigliata perché parte delle vitamine idrosolubili può disperdersi nell'acqua di cottura. Grazie al loro elevato contenuto di acqua, al ridotto apporto calorico e alla presenza di vitamine, minerali e fibre, le zucchine rappresentano un alimento prezioso per chi desidera seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione equilibrata.

Sono facilmente digeribili, adatte anche a bambini e anziani e possono essere inserite con facilità in numerose ricette. Tuttavia è bene prestare attenzione a un particolare spesso sottovalutato: se una zucchina ha un sapore decisamente amaro è meglio non mangiarla, perché potrebbe contenere quantità elevate di cucurbitacine, sostanze naturali che possono provocare disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. Allo stesso modo è consigliabile evitare di consumare zucchine ammuffite, deteriorate o conservate troppo a lungo. Semplici, economiche e disponibili per gran parte dell'anno, le zucchine confermano così il loro ruolo di protagoniste della tavola italiana, offrendo un perfetto equilibrio tra gusto, leggerezza e benefici per la salute quando vengono inserite all'interno di una dieta varia ed equilibrata.

