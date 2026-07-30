Menta, frutti rossi e zenzero: le tre tisane fredde perfette

Con l’arrivo dell’estate cresce il desiderio di bevande fresche e leggere. Le tisane fredde rappresentano un’alternativa semplice alle bibite zuccherate: si preparano in casa, possono essere personalizzate con frutta ed erbe aromatiche e permettono di unire il piacere di una bevanda dissetante alle caratteristiche naturali degli ingredienti utilizzati. Lasciate raffreddare in frigorifero e servite con ghiaccio, le tisane estive possono diventare una presenza quotidiana nelle giornate più calde. Ecco tre combinazioni da provare. La menta è una delle piante più apprezzate durante la stagione estiva grazie al suo aroma intenso e alla sensazione di freschezza che dona al palato. Le sue foglie contengono mentolo, una sostanza responsabile del caratteristico effetto rinfrescante. Una tisana alla menta può essere utile per chi cerca una bevanda dal gusto deciso ma leggero. Il limone aggiunge una nota agrumata e contiene vitamina C, oltre a rendere l’infuso più profumato e piacevole. Lasciare in infusione foglie di menta fresca o una bustina di tisana alla menta in acqua calda per alcuni minuti. Dopo aver filtrato la bevanda, aggiungere qualche fetta di limone e lasciarla raffreddare in frigorifero. Si può completare con ghiaccio e foglie di menta fresca.

Fragole, mirtilli, lamponi e ribes sono tra i protagonisti dell’estate e vengono spesso utilizzati anche negli infusi. I frutti rossi sono conosciuti per il loro contenuto di polifenoli, composti naturali associati alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Una tisana ai frutti rossi è ideale per chi ama i sapori leggermente aciduli e una bevanda dal colore vivace. Può essere consumata fredda durante la giornata e arricchita con pezzi di frutta fresca per un risultato ancora più aromatico. Preparare l’infuso ai frutti rossi seguendo i tempi indicati, lasciarlo raffreddare e conservarlo in frigorifero. Al momento di servirlo si possono aggiungere mirtilli, lamponi, fragole a pezzetti o qualche fetta di arancia.

Lo zenzero è una radice molto utilizzata in cucina e nelle bevande naturali per il suo sapore particolare, leggermente piccante. Contiene gingeroli, composti responsabili del suo aroma caratteristico. Abbinato al limone crea una tisana dal gusto deciso e rinfrescante, particolarmente apprezzata da chi preferisce bevande meno dolci e con una nota speziata. Il limone contribuisce a rendere l’infuso più fresco e profumato. Far bollire alcuni pezzi di zenzero fresco in acqua per qualche minuto, lasciare intiepidire e aggiungere il succo o alcune fette di limone. Dopo il raffreddamento in frigorifero, può essere servita con ghiaccio e qualche foglia di menta o basilico.

Per mantenere il gusto naturale degli ingredienti è preferibile evitare di aggiungere zucchero. Chi desidera una nota più dolce può scegliere piccole quantità di miele oppure utilizzare frutta fresca in infusione. Le tisane fredde possono essere preparate in anticipo e conservate in frigorifero per avere sempre a disposizione una bevanda profumata e piacevole. Menta, frutti rossi e zenzero offrono tre combinazioni diverse, capaci di soddisfare gusti differenti e accompagnare l’estate con semplicità.