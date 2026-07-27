L'erba di San Giovanni, quando non va mai presa

Da oltre duemila anni accompagna la storia della medicina popolare europea e ancora oggi continua a essere oggetto di studi e discussioni nella comunità scientifica. L'iperico (Hypericum perforatum), conosciuto anche come erba di San Giovanni, è una delle piante officinali più utilizzate al mondo, apprezzata per le sue proprietà ma anche osservata con estrema attenzione per le possibili interazioni con numerosi farmaci. È il simbolo di come un rimedio naturale possa esercitare un'azione farmacologica importante, tanto da richiedere lo stesso livello di prudenza riservato ai medicinali di sintesi. Il suo legame con la tradizione affonda le radici nell'antichità. Greci e Romani ne conoscevano già le virtù e la utilizzavano per favorire la cicatrizzazione delle ferite e alleviare diversi disturbi. Nel Medioevo la pianta assunse un forte valore simbolico e religioso. Poiché la sua fioritura raggiunge il massimo intorno al 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, veniva raccolta durante la notte del solstizio d'estate e considerata capace di allontanare gli spiriti maligni, proteggere le abitazioni e favorire la guarigione. Dai suoi fiori, lasciati macerare nell'olio d'oliva esposto al sole, nasceva il celebre olio rosso di iperico, ancora oggi utilizzato nella tradizione erboristica per lenire piccole ustioni, arrossamenti, screpolature e irritazioni della pelle.



La ricerca scientifica ha permesso di comprendere che molte delle proprietà attribuite a questa pianta trovano una spiegazione nella presenza di sostanze biologicamente attive come l'ipericina e l'iperforina. Questi composti sembrano influenzare la disponibilità di neurotrasmettitori fondamentali per il benessere psicologico, tra cui serotonina, dopamina e noradrenalina. Per questa ragione l'iperico è stato studiato soprattutto come supporto nel trattamento degli episodi di depressione lieve e moderata, ambito nel quale alcuni studi hanno evidenziato risultati incoraggianti. Le evidenze disponibili, tuttavia, non ne giustificano l'impiego nelle forme depressive più severe, che richiedono una valutazione specialistica e terapie specifiche. Accanto ai possibili benefici esiste però un aspetto che rende questa pianta particolarmente delicata da utilizzare. L'iperico modifica infatti l'attività di alcuni enzimi del fegato responsabili del metabolismo dei farmaci, accelerandone l'eliminazione e riducendone talvolta l'efficacia. È proprio questo il motivo per cui i medici invitano a non assumerlo senza aver prima verificato l'eventuale presenza di altre terapie. Può infatti interferire con i contraccettivi orali diminuendone l'efficacia, con gli anticoagulanti alterandone l'azione, con gli immunosoppressori impiegati nei pazienti trapiantati, con alcuni farmaci antitumorali, con medicinali utilizzati contro l'HIV e con numerose altre molecole di uso comune. Particolarmente rischiosa è inoltre l'associazione con altri antidepressivi, poiché potrebbe aumentare i livelli di serotonina fino a provocare la cosiddetta sindrome serotoninergica, una condizione rara ma potenzialmente grave.



L'impiego dell'iperico è generalmente sconsigliato durante la gravidanza e l'allattamento per l'assenza di dati sufficienti sulla sicurezza, mentre richiede particolare cautela nei pazienti affetti da disturbo bipolare, nei quali potrebbe favorire episodi di eccitazione patologica. Anche chi deve sottoporsi a un intervento chirurgico dovrebbe sospenderne l'assunzione con congruo anticipo, sempre seguendo le indicazioni del medico. Un altro effetto indesiderato ben documentato è la fotosensibilizzazione: alcune persone possono infatti sviluppare una maggiore sensibilità ai raggi ultravioletti, con un aumento del rischio di eritemi e scottature dopo l'esposizione al sole. La vicenda dell'iperico rappresenta uno degli esempi più interessanti della moderna fitoterapia. Per secoli è stato considerato un rimedio quasi magico, oggi è invece studiato con gli strumenti della farmacologia e della medicina basata sulle prove. Le conoscenze scientifiche hanno confermato alcune delle sue proprietà, ma hanno anche dimostrato che la sua efficacia è strettamente legata a meccanismi biologici complessi, gli stessi che possono renderlo incompatibile con numerose terapie farmacologiche.



Il messaggio più importante è forse proprio questo: naturale non significa automaticamente innocuo. L'iperico è una pianta dalle indubbie potenzialità terapeutiche, ma proprio perché possiede un'attività farmacologica reale deve essere utilizzato con consapevolezza, sotto il consiglio di professionisti qualificati e senza improvvisazioni. È la dimostrazione che la medicina moderna può valorizzare il patrimonio della tradizione, purché ogni rimedio venga osservato con il rigore della scienza e con l'obiettivo primario di garantire efficacia e sicurezza ai pazienti.

