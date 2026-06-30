Digiuno, così i batteri attivano la rigenerazione dell'intestino

Il digiuno non è solo una pratica alimentare, ma un processo biologico in grado di modificare profondamente il funzionamento dell’organismo, incluso il modo in cui i tessuti si riparano dopo un danno. Uno studio pubblicato su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) mostra che il digiuno attiva un sofisticato sistema di comunicazione tra microbioma intestinale, metabolismo e regolazione genetica, che favorisce la rigenerazione dell’intestino tenue dopo lesioni, come quelle causate dalla radioterapia. Al centro di questo meccanismo c’è un’idea chiave: il corpo non si limita a “resistere” al danno, ma si prepara in anticipo a ripararlo. Durante il digiuno, infatti, cambia la composizione del microbioma intestinale, con un aumento significativo di un batterio considerato benefico, Akkermansia muciniphila. Questo microrganismo svolge un ruolo fondamentale nel processo di recupero, perché produce metaboliti, tra cui il propionato, che agiscono come segnali chimici per le cellule intestinali.

Questi segnali non si fermano alla superficie biologica, ma arrivano fino al nucleo delle cellule, dove influenzano la cromatina, cioè la struttura che regola l’attività dei geni. In particolare, il propionato prodotto dai batteri modifica l’acetilazione degli istoni, una forma di regolazione epigenetica che “accende” o “spegne” gruppi di geni coinvolti nella rigenerazione tissutale. In questo modo, il digiuno non cambia solo il metabolismo, ma riscrive temporaneamente il modo in cui le cellule leggono il proprio DNA. Uno degli effetti più importanti di questo asse microbioma–metabolita–cromatina è l’attivazione di programmi genetici che favoriscono la sopravvivenza e la proliferazione di cellule intestinali altamente plastiche, in grado di rigenerare l’epitelio dopo un danno. Tra queste, alcune popolazioni cellulari rare ma fondamentali vengono “preparate” allo stress, aumentando la capacità dell’intestino di ripararsi rapidamente dopo la radioterapia.

Lo studio evidenzia inoltre che questo meccanismo dipende strettamente dalla presenza del microbioma: quando i batteri vengono rimossi con antibiotici, l’effetto protettivo del digiuno scompare; quando invece Akkermansia muciniphila viene reintrodotta, la capacità rigenerativa dell’intestino viene ripristinata. Questo dimostra che non è il digiuno in sé a essere sufficiente, ma la sua interazione con i microrganismi intestinali. Un altro aspetto centrale riguarda la sopravvivenza degli organismi. Nei modelli animali, i soggetti sottoposti a digiuno prima della radioterapia mostrano una maggiore resistenza ai danni intestinali e una sopravvivenza significativamente più alta rispetto a quelli alimentati normalmente. L’intestino, in questi casi, conserva una struttura più integra, con cripte e villi meglio preservati.

Il lavoro pubblicato su PNAS suggerisce quindi una visione integrata della biologia del digiuno: non un semplice stato di “mancanza di cibo”, ma una condizione attiva in cui microbioma, metabolismo e regolazione epigenetica collaborano per preparare i tessuti a resistere e rigenerarsi dopo uno stress. Questa scoperta apre anche scenari applicativi importanti. Se il digiuno può attivare un asse biologico in grado di migliorare la rigenerazione intestinale, allora in futuro potrebbe essere possibile imitare questo effetto attraverso interventi mirati sul microbioma o tramite metaboliti specifici, senza necessariamente ricorrere alla restrizione alimentare. In ambito oncologico, questo potrebbe tradursi in strategie per ridurre gli effetti collaterali della radioterapia, proteggendo i tessuti sani senza compromettere l’efficacia dei trattamenti. In definitiva, lo studio mostra che il corpo non reagisce passivamente al digiuno o al danno, ma utilizza questi stati come segnali per attivare programmi di riparazione altamente coordinati. Un dialogo complesso tra batteri intestinali e cellule umane che, come evidenzia la ricerca su PNAS, può diventare una chiave fondamentale per comprendere e migliorare la rigenerazione dei tessuti.