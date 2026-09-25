Pausa pranzo? Un salasso: ecco quanto puoi risparmiare portando il cibo da casa

Chiaramente dipende da cosa ti prepari. Se il classico dei classici (l’intramontabile, immortale, senza tempo panino cotto e fontina) o la versione gourmet un po’ da fighetto (per esempio una bowl di riso venere con mazzancolle saltate e una spruzzatina di lime da intiepidire nel microonde dell’ufficio). Però, signori, la schiscetta oramai è questione di sopravvivenza. Sì, buoni tutti ad andare in pausa pranzo al bar, però coi ticket della ditta. Quelli fortunati con la mensa aziendale, quelli coi coperti convenzionati, quelli dei pranzi-di-lavoro: ma noi, impiegati, dipendenti, funzionari con un’oretta scarsa dopo mezzogiorno e, soprattutto, con gli spicci contati in tasca (ché già ci sono la benzina, le bollette, la tari, la scuola dei bimbi, il mutuo e il conto del dentista) come ce la caviamo? Col take-away ma dalla cucina di casa. Metti una sera a cena (da te) con la pasta al pesto avanzata (dai bambini) dentro un tupperware multiuso (tra l’altro, santissima pasta al pesto: buona anche fredda): è il ritorno della schiscetta. Non che se ne sia mai andata, per carità, però oggi vale più che mai.

Dice l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, che in 25 anni pranzare fuori ha prodotto uno scontrino rincarato fino al 368% in più (l’8% in più solo nell’ultimo anno) e che con una spesa media a settimana di circa 81 euro, calcolando le settimane lavorative di un anno, si può anche sborsare i una cifra che oscilla sui 3mila euro (dai 2.760 ai 3.2509): una tredicesima rinforzata. Ah, l’insalata monoporzione. Ché mentre una bottiglietta d’acqua da mezzo litro, rispetto all’inizio del secolo, è aumentata del 323%, un primo piatto di pasta del 245%, un dessert del 125% e il caffè del 116%; lei, la mitica rucola e scaglie di grana, sulle tariffe del 2024 è pure in sforbiciata del meno 6%, così come la zuppa nel cartone e la frutta tagliata (meno 5%). Un pranzo completo al ristorante oggi costa in media 16,19 euro. Il tramezzino-acqua-caffè consumato in piedi sta sui 7 euro. La schiscetta è molto più economica, se te la porti da casa ancor meno, se la prendi all’ipermercato te la sbrighi con tre, quattro euro (di media, 3,68 per un’insalata, 3,12 per la vaschetta di salumi e formaggio, 4,89 per il cous cous confezionato): ma vuoi mettere?