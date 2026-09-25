Elly Schlein, il video con cui FdI la inchioda: "Loro promettevano, noi realizziamo"

"Penso che sia incredibile che oggi nel momento in cui milioni di famiglie di italiani debbano faticare a trovare 545 euro per i libri di testo... la presidente del Consiglio in quattro anni di governo se ne venga fuori con una proposta di cacciare i bambini stranieri dalle classi". Elly Schlein sfodera tutto il suo arsenale comunicativo per attaccare Giorgia Meloni. Operazione fallita miseramente.

"Non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione e della sinistra che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali di bambini stranieri come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini - la replica della leader di Fratelli d'Italia -. Come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro. Cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. Il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore. Compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallo-rosso a guida Giuseppe Conte. Solo che tanto per cambiare loro le cose le hanno dette, noi invece le abbiamo fatte".