Sondaggio, primo crollo per Vannacci: quanto perde in due settimane, tutte le cifre

Primo arretramento per Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci , stando all'ultimo sondaggio condotto da Antonio Noto per Porta a Porta. La forza politica scende dall’8% al 7%, perdendo un punto in due settimane. Contemporaneamente, la Lega di Matteo Salvini recupera mezzo punto. Anche se un solo dato non può certo certificare l’inizio di una discesa, questa rilevazione segna comunque una cesura, una prima interruzione di una crescita continua e finora apparentemente inarrestabile. Secondo il sondaggista, dietro questo stop di Vannacci ci sarebbe una ragione ben specifica: quello per il generale, infatti, è innanzitutto un voto emotivo e quindi più volatile del consenso raccolto dai partiti radicati.

Alleanza verdi e sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è al 6%, con una crescita di mezzo punto); Azione di Carlo Calenda cede lo 0,5% ed è al 4,5%; mentre Italia Viva di Matteo Renzi scende all’1,9% (-0,1); Noi moderati di Maurizio Lupi è all’1,5%, stabile come Progetto civico che è all’1,3% e come +Europa di Riccardo Magi all’1%. Le coalizioni, invece, sarebbero molto vicine al momento: il centrodestra è al 42,2% in crescita dello 0,7%; mentre il campo largo, inclusi Italia Viva e +Europa, è al 42,7.