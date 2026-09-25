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Sigfrido Ranucci

Sondaggio, primo crollo per Vannacci: quanto perde in due settimane, tutte le cifre

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venerdì 25 settembre 2026
Sondaggio, primo crollo per Vannacci: quanto perde in due settimane, tutte le cifre

2' di lettura

Primo arretramento per Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, stando all'ultimo sondaggio condotto da Antonio Noto per Porta a Porta. La forza politica scende dall’8% al 7%, perdendo un punto in due settimane. Contemporaneamente, la Lega di Matteo Salvini recupera mezzo punto. Anche se un solo dato non può certo certificare l’inizio di una discesa, questa rilevazione segna comunque una cesura, una prima interruzione di una crescita continua e finora apparentemente inarrestabile. Secondo il sondaggista, dietro questo stop di Vannacci ci sarebbe una ragione ben specifica: quello per il generale, infatti, è innanzitutto un voto emotivo e quindi più volatile del consenso raccolto dai partiti radicati. 

Per quanto riguarda gli altri partiti, al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 27,7%, con lo 0,2 in più rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 8 settembre. A seguire, c'è il Partito democratico di Elly Schlein al 20%, con un +0,5 rispetto all’8 settembre. Al terzo posto, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che si attesta al 12,5% e sale dello 0,3%. Stabile Forza Italia e in crescita di mezzo punto la Lega. Il partito di Antonio Tajani resta al 7% mentre quello di Salvini è al 6%. 

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Alleanza verdi e sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è al 6%, con una crescita di mezzo punto); Azione di Carlo Calenda cede lo 0,5% ed è al 4,5%; mentre Italia Viva di Matteo Renzi scende all’1,9% (-0,1); Noi moderati di Maurizio Lupi è all’1,5%, stabile come Progetto civico che è all’1,3% e come +Europa di Riccardo Magi all’1%. Le coalizioni, invece, sarebbero molto vicine al momento: il centrodestra è al 42,2% in crescita dello 0,7%; mentre il campo largo, inclusi Italia Viva e +Europa, è al 42,7.

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