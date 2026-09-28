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Sigfrido Ranucci

Tisana e arresto cardiaco: il dramma di un 22enne, cos'ha bevuto

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lunedì 28 settembre 2026
Tisana e arresto cardiaco: il dramma di un 22enne, cos'ha bevuto

2' di lettura

Beve una tisana a base di kratom e, poco dopo, un arresto cardiaco, è quanto accaduto a un ragazzo di 22 anni a Innsbruck, in Austria. Il giovane, secondo quanto riportato dai medici, era in buone condizioni di salute e non aveva precedenti problemi cardiaci conosciuti .Il caso è stato seguito dai medici rianimatori della Clinica universitaria di Innsbruck.

Il kratom è una pianta originaria del Sud-Est asiatico, conosciuta con il nome scientifico di Mitragyna speciosa. Le sue foglie vengono utilizzate tradizionalmente in alcune zone dell'Asia, anche per combattere la stanchezza e aumentare la resistenza alla fatica,  negli ultimi anni la sostanza ha iniziato a diffondersi anche in Europa, dove può essere acquistata sotto diverse forme, tra cui polveri, estratti e tisane. Il problema è che dietro la definizione di prodotto “naturale” si nasconde una sostanza con effetti sul sistema nervoso e sull'organismo. La sostanza può avere effetti anche sul sistema cardiovascolare e, in alcuni casi, sono stati descritti problemi del ritmo cardiaco, convulsioni e altre reazioni importanti. Il ragazzo ha avuto un arresto cardiaco improvviso, quando è stato soccorso si trovava in condizioni molto gravi e sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione.

Una volta arrivato in ospedale, i medici hanno cercato di capire che cosa potesse aver provocato un evento così grave in una persona giovane e apparentemente sana. Gli esami tossicologici hanno infatti trovato nel sangue una quantità elevata di mitraginina, uno dei principali principi attivi del kratom. Secondo i medici, questo risultato, insieme all'assenza di altre sostanze che potessero spiegare l'accaduto, rende l'intossicazione da kratom la causa più probabile dell'arresto.

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